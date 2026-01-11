Cimento invernale a Boccadasse una cinquantina i partecipanti

Domenica 11 gennaio 2026, a Boccadasse, si è svolto un cimento invernale con circa cinquanta partecipanti di diverse età. La giornata mite e soleggiata ha favorito l’evento, che ha visto coinvolti i nuotatori e un pubblico numeroso, attirato dall’atmosfera tranquilla e dalla tradizione locale. L’iniziativa, consolidata nel tempo, ha rappresentato un momento di condivisione e sportività per la comunità.

A mezzogiorno in punto di domenica 11 gennaio 2026, complice la splendida e mite giornata, una 'marea' allegra e colorata, formata da circa cinquanta partecipanti di ogni età, ha conquistato le acque di Boccadasse, incitata e sostenuta da un folto pubblico e da tanti curiosi.Si è così rinnovato.

36° Cimento dell’Epifania: una cinquantina di presenze nel freddo di Sturla

