Boccadasse torna il cimento invernale con un risvolto benefico

A Boccadasse si avvicina l’edizione 2026 del cimento invernale, un evento che combina il tradizionale tuffo nel mare freddo con una causa benefica. Questa iniziativa, aperta a tutti, sostiene la Croce Bianca Genovese e rappresenta un’occasione per partecipare attivamente alla comunità. I preparativi sono in corso, pronti a offrire un momento di solidarietà e tradizione in un contesto affascinante e autentico.

Fervono i preparativi a Boccadasse per l'edizione 2026 del cimento invernale. Un'occasione per unire il tradizionale tuffo nel mare freddo con la possibilità di dare un aiuto concreto alla Croce Bianca Genovese, un appuntamento che si rinnova anche con il nuovo anno. Cimento invernale a.

Tornare dove il cuore trova pace... Boccadasse

