Ciclocross Viezzi ancora mattatore nell’U23 | terzo titolo agi Italiani Bene Patrick Pezzo Rosola

A Brugherio si sono disputati oggi i Campionati Italiani 2025 di ciclocross, un evento che ha visto protagonisti atleti provenienti da tutta Italia. Nella categoria U23, Viezzi si è confermato ancora una volta come protagonista, conquistando il terzo titolo tricolore. Buona anche la prestazione di Patrick Pezzo Rosola, che ha dimostrato grande determinazione. La giornata ha offerto un’ulteriore testimonianza dell’evoluzione e della passione per questa disciplina.

Volge al termine una mattinata ricca di emozioni in quel di Brugherio, località della Lombardia teatro oggi dei Campionati Italiani 2025 dedicati alla specialità del ciclocross. Tutti i primi segmenti della rassegna tricolore sono stati dedicati alle categorie giovanili. La giornata si è aperta con il successo di Patrik Pezzo Rosola, capace di vincere in solitaria la prova dedicata alla categoria Juniores maschile, difendendo così il titolo già conquistato nel 2025. Al secondo posto si è piazzato invece Filippo Grigolini, bravo ad insidiare il primo della classe in a più riprese, salvo poi accontentarsi del suo piazzamento nell'ultimo giro con un ritardo di 3''.

Europei di ciclocross 2025: occhi puntati su Casasola e Viezzi, l’Italia sogna a Middelkerke - Il grande ciclocross torna protagonista con i Campionati europei 2025, in programma l’8 e 9 novembre a Middelkerke, in Belgio. ilmessaggero.it

Domenica dalle forte emozioni in quel di Castello Roganzuolo dove si sono disputati i campionati italiani ciclocross. Tra le esordienti prima gara in casacca Valva Team per Gaia Pasin. Esordio poco fortunato con cadute e incidenti meccanici a frenare la corsa - facebook.com facebook

