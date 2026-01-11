Christmas Carols 1.175 euro per 23 famiglie in difficoltà
Durante l’ultima edizione di Christmas Carols, le associazioni La Magica Notte ed Easy English Cesenatico hanno raccolto 1.175 euro, destinati a sostenere 23 famiglie in difficoltà. Questo evento solidale rappresenta un gesto di vicinanza e solidarietà, testimonianza dell’impegno delle comunità locali nel supportare chi si trova in condizione di bisogno. Un contributo importante che rafforza il senso di solidarietà e collaborazione tra cittadini e associazioni.
I volontari delle associazioni La Magica Notte ed Easy English Cesenatico, hanno raccolto 1.175 euro nell’ultima edizione della manifestazione Christmas Carols. Genitori e figli hanno formato anche quest’anno un coro itinerante per sottolineare il vero spirito del Natale, dove donare è il principio base di questo evento. La somma raccolta verrà utilizzata per aiutare 23 famiglie in difficoltà nel quartiere Madonnina di Cesenatico. Mamme e papa’, assieme ai piccoli, hanno prima allestito il Christmas Carols Village, un pomeriggio all’insegna del calore natalizio, con un laboratorio per bambini organizzato nella parrocchia di Santa Maria Goretti, dove i bambini hanno messo a disposizione i propri giochi e confezionato cento regali, con la letterina a Babbo Natale scritta insieme all’Elfo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
