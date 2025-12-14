Natale di solidarietà con Christmas Carols

Il Natale è un momento di condivisione e solidarietà. Quest’anno, le associazioni La Magica Notte e Easy English Cesenatico uniscono le forze per organizzare Christmas Carols, un evento dedicato a diffondere lo spirito natalizio attraverso musica e iniziative di beneficenza, coinvolgendo la comunità in un momento di festa e solidarietà.

I volontari delle associazioni La Magica Notte insieme a Easy English Cesenatico, presentano Christmas Carols. Genitori e figli formeranno insieme un coro itinerante per sottolineare il vero spirito del Natale, dove donare è il principio base di questo evento. La quinta edizione della manifestazione è finalizzata alla raccolta fondi tramite donazioni volontarie, per aiutare 23 famiglie in difficoltà nel quartiere Madonnina di Cesenatico. Oggi, a partire dalle 16, ci sarà il Christmas Carols Village, un pomeriggio all’insegna del calore natalizio, con un laboratorio per bambini che sarà allestito nella sala della parrocchia di Santa Maria Goretti, dove i bambini prepareranno le loro creazioni natalizie, i giochi, la letterina a Babbo Natale che sarà scritta insieme all’Elfo, cui seguirà la tradizionale merenda e l’incontro con Babbo Natale intorno alle 17, e la figura del Grinch nelle vesti di disturbatore. Ilrestodelcarlino.it Natale di solidarietà con Christmas Carols - Canti e raccolta fondi per le famiglie in difficoltà del quartiere Madonnina. msn.com

