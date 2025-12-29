Songs and traditionals Christmas carols l' appuntamento alla chiesa della Kalsa
Il 29 dicembre 2025 alle 17:00, presso la Chiesa di S. Teresa alla Kalsa a Palermo, si terrà il concerto
Lunedì 29 dicembre 2025, alle ore 17.00, presso la Chiesa di S. Teresa alla Kalsa di Palermo, andrà in scena "Songs & Traditional Christmas Carols", il concerto del Marianna Costantino Ensemble, con ingresso libero. L'evento è organizzato da Panastudio, con la produzione di Francesco Panasci. Un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Natale di solidarietà con Christmas Carols
Leggi anche: Canti di Natale, Christmas carol service alla Chiesa Anglicana
Songs & Traditionals Christmas Carols: jazz e canti tradizionali alla Chiesa di S. Teresa; Night of Traditions: Christmas in Ovodda celebrates folk; A Godrano la musica si fonde con l’energia: doppio appuntamento il 29 dicembre tra libri e note; Waiting for Christmas in Assolo, the village that lights up for the holidays.
Riviviamo insieme le emozioni di ieri sera – Domenica 14 dicembre 2025 Il secondo appuntamento della rassegna Christmasongs 2025 ha regalato al pubblico una serata intensa e coinvolgente con “Christmas Traditional & Pop Songs”, a cura di Sou - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.