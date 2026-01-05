Chiesa non solo la Juve sull’esterno del Liverpool | un altro club di Serie A è pronto a sfidare i bianconeri Le ultime
Il mercato estivo si anima con diverse trattative tra i principali club italiani e internazionali. Oltre alla Juventus e a Chiesa, il Napoli si mostra interessato all’esterno italiano, ex Fiorentina, creando un possibile duello tra le due squadre. Rimanete aggiornati sulle ultime novità e sviluppi riguardanti questa interessante sfida di mercato, che potrebbe influenzare le strategie di entrambe le società.
Chiesa, i bianconeri restano in piena corsa per l’esterno italiano. Ma attenzione al Napoli, che sono vigili sull’ex Fiorentina. Il nome di Federico Chiesa continua a occupare un ruolo centrale nel dibattito di mercato e, come scrive Alfredo Pedullà, la situazione resta complessa e tutt’altro che definita. Le dinamiche che coinvolgono Napoli, Juventus e Liverpool disegnano uno scenario fluido, nel quale molto dipenderà dalle scelte del calciatore e dalle strategie dei club coinvolti. Ad oggi, i partenopei appaiono freddi sulla pista Chiesa, nonostante l’interesse mostrato in passato. Il club azzurro sta valutando altri profili offensivi, più funzionali al progetto tecnico e con minori incognite legate alla continuità fisica e al ruolo in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
