Chi era l' imprenditore 51enne morto nell' incidente sulla A14

Alberto Stancari, 51 anni, imprenditore originario di Bologna, è la vittima dell'incidente avvenuto sulla A14 il 10 gennaio. L’incidente ha causato un blocco nel tratto tra il bivio con l'A13 Bologna-Padova e Bologna San Lazzaro, in direzione Ancona. La sua morte ha suscitato dolore tra familiari e colleghi, mentre le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

È l'imprenditore bolognese Alberto Stancari, 51 anni, la vittima dell'incidente stradale che ha bloccato nel pomeriggio del 10 gennaio l'autostrada A14, coinvolgendo il tratto tra il bivio con l'A13 Bologna-Padova e Bologna San Lazzaro, in direzione Ancona. L'uomo era al volante di un'Audi che.

