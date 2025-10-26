Chi era Omar Masia ragazzo morto nell’incidente in Sardegna
(Adnkronos) – Doveva essere una notte di festa e, invece, si è trasformata in tragedia. Omar Masia, 25enne di Calangianus, è morto nella notte tra sabato e domenica in un terribile incidente d'auto a Tempio di Pausania. La Bmw con a bordo lui e altri quattro amici è volata giù da un ponte nelle campagne . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
