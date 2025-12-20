Alessio Scacchi chi era il 47enne morto nell' incidente sulla strada provinciale
Alessio Scacchi, 47 anni, è morto in seguito all'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre a Sant'Oreste. L'uomo, che a bordo di un'auto, si è scontrato contro un furgone in via Civitellese. In condizioni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea di Roma ma. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Scontro tra auto e furgone alle porte di Roma, morto in ospedale il 47enne Alessio Scacchi
Leggi anche: Due morti nell’incidente sulla strada provinciale: tragedia della strada, inutili i soccorsi
Incidente tra un auto e un furgone sulla Civitellese, muore il 47enne Alessio Scacchi; Scontro tra auto e furgone alle porte di Roma, morto in ospedale il 47enne Alessio Scacchi; Frontale, muore padre 47enne di Cantalupo; Il Rieti riprende quota. Scaricamazza: «Vittoria del gruppo». Foto. Domenica ad Aranova per tentare il colpo.
Scontro tra auto e furgone alle porte di Roma, morto in ospedale il 47enne Alessio Scacchi - Alessio Scacchi, sposato e padre di due bimbi piccoli, è morto in ospedale dopo l'incidente che ha visto coinvolta la sua auto e un furgone nel comune ... fanpage.it
Incidente tra un’auto e un furgone sulla Civitellese, muore il 47enne Alessio Scacchi - Drammatico incidente stradale ieri sulla via Civitellese: nello scontro tra una Fiat Punto e un furgone è morto un 47enne di Sant’Oreste, Alessio Scacchi. msn.com
Frontale, muore padre 47enne di Cantalupo - Articolo completo: Frontale, muore padre 47enne di Cantalupo dal blog Corrier ... msn.com
Grave incidente in Sabina, Alessio Scacchi muore a 47 anni x.com
La ASD Soratte, addolorata, esprime il più profondo cordoglio alla famiglia Scacchi, Menichelli per la scomparsa di Alessio. Alessio è stato per anni un Dirigente prezioso, che ha dedicato tempo, passione e impegno alla nostra società. In questo momento di g - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.