Chi è Corrado Barbera qualificato col n66 ad Adelboden | segnale da un promessa giovanile

Corrado Barbera, qualificato col pettorale 66 ad Adelboden, ha dimostrato talento e determinazione nello slalom di Coppa del Mondo. Sull’iconica pista Chuenisbärgli, l’atleta italiano si è distinto riuscendo a passare alla seconda manche, confermando il suo potenziale e la promessa di una carriera in crescita. Questa prestazione testimonia la sua crescita e la capacità di affrontare le sfide più impegnative nel circuito internazionale.

Corrado Barbera si è reso protagonista di una splendida magia nello slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: sull'iconica pista Chuenisbärgli, l'azzurro è riuscito a qualificarsi alla seconda manche scendendo con il pettorale numero 66! Il nostro portacolori si è presentato al cancelletto di partenza per quartultimo ed è riuscito a fare saltare il banco, chiudendo al 28mo posto con un distacco di 2.14 secondi dal norvegese Henrik Kristoffersen. Il fresco 23enne (ha spento le candeline lo scorso 14 novembre) sarà dunque tra i trenta uomini in gara alle ore 13.30, partirà per terzo e cercherà di firmare una manche solida, con il chiaro intento di portare a casa punti preziosi (fondamentali per abbassare il pettorale) e magari di rimontare anche qualche posizione.

