Chi è Andrea Sempio indagato ancora una volta per il delitto di Garlasco

Andrea Sempio torna al centro dell'attenzione in relazione al caso di Garlasco, poiché è stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati per il delitto di Chiara Poggi. La riapertura delle indagini ha portato alla luce nuovi elementi che coinvolgono il suo nome, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda giudiziaria e sulle eventuali responsabilità.

Il nome di Andrea Sempio è ritornato su tutte le pagine legato al giallo di Garlasco, riaperto recentemente, poiché risulta indagato nuovamente per il delitto di Chiara Poggi. Andrea Sempio, il nuovo avviso di garanzia per il delitto di Garlasco. Oggi il 37enne sarà ospite del secondo appuntamento settimanale di Verissimo, in onda dalle 16:00 su Canale 5. Il ragazzo nato nel 1988 è un amico del fratello di Chiara Poggi, Marco e nel 2016 era stato indagato per la prima volta poiché il suo dna era stato trovato sotto le unghie della ragazza uccisa. A fronte di ciò, i legali di Stasi avevano avvalorato la sua presunta colpevolezza per via delle dichiarazioni del ragazzo che dichiarava di non frequentare la ragazza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

