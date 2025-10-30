Delitto di Garlasco indagato il padre di Andrea Sempio
Il padre di Andrea Sempio, indagato nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco per concorso nell’ omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia per il reato di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato Giuseppe Sempio a versare 20-30 mila euro a Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia a sua volta iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, per archiviare la posizione del figlio nella precedente inchiesta, che ha poi portato alla condanna di Alberto Stasi. A maggio, nel corso di una perquisizione a casa dei genitori di Andrea Sempio, era stato rinvenuto un appunto scritto dal padre: «Venditti gip archivia per 20. 🔗 Leggi su Lettera43.it
