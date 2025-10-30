Delitto di Garlasco indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio
Secondo l'ipotesi accusatoria della procura di Brescia, sarebbe stato lui a versare 20-30mila euro all'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per archiviare la posizione del figlio nella precedente inchiesta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
