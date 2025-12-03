Energia | Boschi ' su costo governo fa promesse ma in due anni non ha fatto nulla'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - “Il costo dell'energia oggi è una questione di vita o di morte per le imprese: significa decidere se restare aperti o chiudere. E quando l'energia costa il 30% in più rispetto al resto d'Europa, a pagare non sono solo le aziende ma anche i cittadini”. Così Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, intervenendo all'assemblea di Confimi. “A maggio Meloni aveva annunciato interventi immediati, un decreto energia e un fondo da 25 miliardi per le imprese per fare fronte ai dazi di Trump, ma - sottolinea - nella Legge di Bilancio non c'è nulla. Zero. E intanto i costi aumentano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Energia: Boschi, 'su costo governo fa promesse ma in due anni non ha fatto nulla'

