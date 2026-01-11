Che cos’è l’effetto Fata Morgana l’illusione ottica che ti fa vedere navi volanti

L’effetto Fata Morgana è un’illusione ottica che altera la percezione dell’orizzonte, creando l’illusione di navi, città o altre strutture sospese nell’aria. Questo fenomeno si verifica quando la luce si rifrange tra diverse temperature dell’aria, modificando la nostra visione e producendo immagini distorte o capovolte. Sebbene affascinante, si tratta di un fenomeno scientifico ben documentato, che rivela come le condizioni atmosferiche influenzino la nostra percezione del paesaggio.

