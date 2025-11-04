Fata Morgana spirale medianica che risucchia lo sguardo e il tempo

Cms.ilmanifesto.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel raccontare Fata Morgana, la mostra proposta da Fondazione Trussardi, è d’obbligo partire dalla padrona di casa: la contessa Lydia Caprara Morando Attendolo Bolognini, figura trasversale ed eccentrica che nella . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

fata morgana spirale medianica che risucchia lo sguardo e il tempo

© Cms.ilmanifesto.it - «Fata Morgana», spirale medianica che risucchia lo sguardo e il tempo

Scopri altri approfondimenti

Fata Morgana: memorie dall’invisibile di Fondazione Nicola Trussardi - Dal 9 ottobre al 30 novembre 2025, Fondazione Nicola Trussardi e Palazzo Morando Costume Moda Immagine presentano Fata Morgana: memorie dall’invisibile, una mostra ideata e prodotta dalla Fondazione ... Come scrive villegiardini.it

Fata Morgana: memorie dall’invisibile - Fondazione Nicola Trussardi e Palazzo Morando | Costume Moda Immagine annunciano Fata Morgana: memorie dall’invisibile, una mostra ideata e prodotta dalla Fondazione Nicola Trussardi per Palazzo ... Lo riporta arte.it

Fata Morgana: memorie dall’invisibile, mostra - Dal 9 ottobre al 30 novembre 2025, presso gli spazi espositivi di Palazzo Morando | Costume Moda Immagine, a Milano in via Sant'Andrea 6, è aperta al pubblico la mostra Fata Morgana: memorie ... Secondo mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Fata Morgana Spirale Medianica