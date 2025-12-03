Il mistero della Chiesa Senza Ombra che sfida la luce e sembra un'illusione ottica

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Shadowless Church si trova a Chengdu, in Cina (provincia del Sichuan). È soprannominata Chiesa Senza Ombre ed è un edificio unico al mondo nel suo design. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

mistero chiesa senza ombraIl mistero della Chiesa Senza Ombra, che sfida la luce e sembra un’illusione ottica - È soprannominata Chiesa Senza Ombre ed è un edificio unico al mondo nel suo design. Segnala fanpage.it

mistero chiesa senza ombraLa Divina Liturgia ortodossa: canto, silenzio e mistero - La Divina Liturgia ortodossa è la celebrazione eucaristica del rito bizantino- Secondo agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Mistero Chiesa Senza Ombra