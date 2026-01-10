Sabato 10 gennaio 2026, torna C’è Posta per Te, il programma condotto da Maria De Filippi che da oltre 25 anni accompagna gli italiani attraverso storie di vita e emozioni autentiche. L’appuntamento segna l’inizio del 26° anno di trasmissione, consolidando la posizione del programma come uno dei più seguiti e apprezzati nel panorama televisivo nazionale.

Sabato 10 gennaio 2026, Maria De Filippi apre il 26° anno di C’è Posta per Te, il celebre people show che da oltre venticinque anni emoziona il pubblico italiano. Dopo l’attesa, tornano le storie di vita vera, capaci di raccontare l’affetto, il perdono e il valore dei sentimenti autentici. Il programma invita a chiedere scusa, a dire grazie e a tentare di ricucire legami che sembravano persi, mettendo al centro l’affetto e la forza del perdono. La forza del racconto di Maria De Filippi. Il vero punto di forza del format è la conduzione di Maria De Filippi, mediatrice perfetta tra mittenti e destinatari. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - C’è Posta per Te torna sabato 10 gennaio 2026

Leggi anche: The Voice Kids torna a sfidare C’è Posta per Te il sabato sera

Leggi anche: C’è posta per te, stasera 10 gennaio: gli ospiti della prima puntata

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

C’è posta per te 2026 al via su Canale 5 | data di inizio e anticipazioni; Can Yaman e Raoul Bova alla prima di C’è Posta per Te 2026; Quando inizia C’è posta per te 2026 | data ospiti e novità della 25esima edizione; Che noia gli ospiti di C’è posta per te sempre gli stessi vip | ecco chi ci sarà nella prima puntata del 10 gennaio.

Antonella Clerici torna con The Voice Kids e si sbilancia sulla sfida del sabato sera con C'è Posta per te - Il sabato sera televisivo sta per tornare a scaldarsi con la sfida tra The Voice Junior su Rai 1 e C'è Posta per te su Canale 5: ecco cosa ha rivelato la conduttrice Antonella Clerici. comingsoon.it