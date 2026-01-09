Che noia gli ospiti di C’è posta per te sempre gli stessi vip | ecco chi ci sarà nella prima puntata del 10 gennaio

La prima puntata di C’è posta per te del 10 gennaio riprende la consueta formula, con ospiti noti e ormai consolidati. Come ogni anno, il programma torna in prima serata su Canale 5, confermando la sua presenza nel palinsesto televisivo italiano. In questa introduzione, si esploreranno i volti che animeranno la puntata, offrendo uno sguardo sobrio e accurato sulle novità e le conferme della trasmissione.

Cambia l'anno, ma non il copione. C'è posta per te torna in prima serata su Canale 5 e, come da tradizione, lo fa puntando su volti amatissimi dal pubblico. forse fin troppo. Il people show di Maria De Filippi riapre i battenti con una formula che continua a funzionare negli ascolti, ma che sul fronte degli ospiti sembra sempre più prigioniera dell'abitudine. Anche la nuova edizione, al via sabato 10 gennaio 2026, parte infatti nel segno della continuità assoluta: stessi nomi, stesso effetto nostalgia, stessa prevedibilità.

