castiglion fioretino registrati 12 morti in questi primi giorni del 2026

A Castiglion Fioretino, nei primi giorni del 2026, si sono registrati 12 decessi. La situazione richiede attenzione e riflessione, mentre le autorità monitorano attentamente gli sviluppi nella comunità.

Arezzo, 10 gennaio 2026 – Castiglion Fioretino, registrati 12 mort i in questi primi giorni del 2026. Il sindaco Agnelli, che esprime vicinanza alle famiglie, dichiara: “Media fuori del normale”. “Esprimo le mie condoglianze alle 12 famiglie che nei primi dieci giorni dell’anno hanno perso i loro cari di tutte le età. È una media di decessi altissima, contro il totale dei decessi del 2025 che è 133” Il dato drammatico che è stato evidenziato questa mattina via social dal sindaco Mario Agnelli mette in luce un andamento che non si era mai registrato negli ultimi anni a Castiglion Fiorentino, neanche durante l’emergenza pandemica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

