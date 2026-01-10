Lastre di cemento-amianto abbandonate ai margini del bosco | denunciato imprenditore

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Riparbella hanno individuato e denunciato un imprenditore per aver abbandonato illegalmente lastre di cemento-amianto ai margini di un bosco. L’indagine ha evidenziato un grave episodio di gestione illecita di rifiuti, sottolineando l’importanza del rispetto delle norme ambientali per la tutela del territorio e della salute pubblica.

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Riparbella hanno concluso accertamenti relativi a un grave caso di abbandono illecito di rifiuti, deferendo all'Autorità Giudiziaria il titolare di un'impresa edile. L'indagine ha preso il via a seguito del ritrovamento, avvenuto nello scorso ottobre, di un.

