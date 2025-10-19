Terranuova Bracciolini (Arezzo), 19 ottobre 2025 - Dopo tre successi consecutivi, si ferma la corsa dell' Ac Prato nel girone E di Serie D. I lanieri escono battuto dallo stadio “Mario Matteini” di Terranuova Bracciolini, dove a far festa sono i padroni di casa per 2-1, grazie alla doppietta fra primo e secondo tempo di Sesti. Inutile il rigore trasformato nel finale da Gioè, in occasione del quale viene pure espulso Benucci. I biancazzurri non approfittano della superiorità numerica e incappano in un pesante stop, che li allontana dalla vetta della classifica, adesso distante sette punti. La cronaca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ac Prato, un ko che fa male: il Terranuova Traiana si impone 2-1