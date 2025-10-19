Ac Prato un ko che fa male | il Terranuova Traiana si impone 2-1
Terranuova Bracciolini (Arezzo), 19 ottobre 2025 - Dopo tre successi consecutivi, si ferma la corsa dell' Ac Prato nel girone E di Serie D. I lanieri escono battuto dallo stadio “Mario Matteini” di Terranuova Bracciolini, dove a far festa sono i padroni di casa per 2-1, grazie alla doppietta fra primo e secondo tempo di Sesti. Inutile il rigore trasformato nel finale da Gioè, in occasione del quale viene pure espulso Benucci. I biancazzurri non approfittano della superiorità numerica e incappano in un pesante stop, che li allontana dalla vetta della classifica, adesso distante sette punti. La cronaca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
A Prato con il Generale @RoVannacci a cui ho portato i saluti delle tante persone che sono venute l’altra sera al mio evento. Un grande grazie per l’immenso lavoro che sta facendo contro i tecnocrati di Bruxelles e per liberare le regioni al voto dal male assol - X Vai su X
La coalizione del campo largo in provincia di Prato è davanti al centrodestra anche se con una forbice ridotta rispetto al dato regionale. Tomasi vince a Carmignano e Poggio a Caiano. L'ex sindaco Biffoni conquista il record di candidato più votato di tutta la - facebook.com Vai su Facebook
Ac Prato, un ko che fa male: il Terranuova Traiana si impone 2-1 - Non basta ai lanieri il rigore trasformato nel finale da Gioè. Lo riporta sport.quotidiano.net
I giorni roventi dell’Ac Prato. La serie D è appesa a un filo. Resta uno spiraglio per il dialogo - Nonostante la lunga nota diffusa nella giornata di martedì dalla cordata di potenziali acquirenti dell’Ac Prato, nella quale si sottolineava la decisione da parte degli imprenditori "di tirarsi fuori, ... lanazione.it scrive
Prato, Toccafondi scende in campo: "Subito 100 mila euro". Ma serve raggiungere un milione - Prato, 10 luglio 2025 – Paolo Toccafondi ha versato 100 mila euro per dare il là all'operazione che dovrebbe culminare con la cessione dell'Ac Prato. lanazione.it scrive