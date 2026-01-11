Carpi don Flavio Segalina nominato pro-Economo della diocesi in vista dell' unificazione
Il vescovo di Carpi, monsignor Erio Castellucci, ha nominato il don Flavio Segalina come pro-Economo della diocesi, in sostituzione del dr. Mario Vignoli, che termina il suo incarico quinquennale. Questa nomina garantisce la continuità amministrativa della diocesi di Carpi in vista dell’unificazione, assicurando un passaggio di responsabilità stabile e senza interruzioni nella gestione economica.
Alla scadenza della nomina quinquennale dell'Economo Diocesano dr. Mario Vignoli, e dovendo provvedere a garantire alla diocesi di Carpi una continuità amministrativa in questa fase di transizione, il vescovo di Carpi, monsignor Erio Castellucci ha nominato pro-Economo della Diocesi di Carpi il M.
