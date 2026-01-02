Presepi viventi Messe solenni e la tradizione dei Magi | ecco l' Epifania nella Diocesi di Carpi
L'Epifania nella Diocesi di Carpi segna la conclusione delle festività natalizie, con tradizioni come presepi viventi, Messe solenni e l'arrivo dei Magi. Sebbene il tempo di Natale si protragga fino alla domenica successiva, il periodo liturgico si conclude con il ricordo del battesimo di Cristo, mantenendo vivo il significato spirituale di questa ricorrenza.
Con l'Epifania si concludono le festività, anche se il tempo di Natale, secondo l'anno liturgico, si prolunga fino alla domenica successiva, quando si ricorda il battesimo di Cristo. La solennità dell'Epifania del Signore è legata al racconto, nel Vangelo di Matteo, della venuta dei Magi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Presepi viventi, Messe solenni e la tradizione dei Magi: ecco l'Epifania nella Diocesi di Carpi - Presso la parrocchia della Madonna della Neve a Quartirolo di Carpi si terrà il presepe vivente durante la messa delle 9. modenatoday.it
