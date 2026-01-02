Presepi viventi Messe solenni e la tradizione dei Magi | ecco l' Epifania nella Diocesi di Carpi

L'Epifania nella Diocesi di Carpi segna la conclusione delle festività natalizie, con tradizioni come presepi viventi, Messe solenni e l'arrivo dei Magi. Sebbene il tempo di Natale si protragga fino alla domenica successiva, il periodo liturgico si conclude con il ricordo del battesimo di Cristo, mantenendo vivo il significato spirituale di questa ricorrenza.

