Domani alle 10 nella Cattedrale di Grosseto, la Diocesi si riunirà per una messa di ringraziamento in occasione dei 75 anni di sacerdozio di don Franco Cencioni. "Un momento di preghiera e di gratitudine – si spiega – per una vita interamente spesa al servizio della Chiesa e della comunità diocesana. Venne, infatti, ordinato prete il 23 dicembre 1950 in una Porto Santo Stefano ferita dalla guerra, ma desiderosa di rinascere. In quella circostanza, infatti, il vescovo Galeazzi consacrò la chiesa di Santo Stefano, ricostruita in pochi anni dopo il bombardamento del 1943". Nato a Boccheggiano il 13 luglio 1926 e battezzato quattro giorni dopo, don Franco ricevette la cresima nel 1932. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Iniziativa della Diocesi. E’ Don Franco da 75 anni

Leggi anche: Nuove nomine in Diocesi: don Frazzani parroco a Bardi, don Lezoli a Compiano

Leggi anche: Diocesi in lutto, addio a don Sandro: ha servito diverse comunità parrocchiali per quasi 40 anni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Don Oreste Benzi: diocesi Rimini, le iniziative per i cento anni dalla nascita - Dal 5 al 7 settembre la diocesi di Rimini celebra le “Giornate di Don Oreste”, importante iniziativa realizzata in occasione del centenario della nascita del sacerdote riminese per ricordarne la ... agensir.it

Quaresima: diocesi di Roma, cinque incontri sulla Divina Commedia con Nembrini e don Rosini - “A te conviene tenere altro viaggio” è il titolo dell’iniziativa promossa dalla diocesi di Roma per il cammino quaresimale, con cinque incontri nella basilica di San Giovanni in Laterano dal 12 marzo ... agensir.it

Anche quest'anno prosegue l'iniziativa promossa da Confartigianato e Coldiretti in collaborazione con Fondazione Symbola, con la contestuale consegna della statuina del Presepe 2025 ai rappresentanti delle diocesi Ventimiglia - Sanremo e Imperia - Alben - facebook.com facebook