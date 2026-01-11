Tragedia a Sapri | Carlo Nicolella muore a 17 anni per sospetta miocardite
La comunità di Torre Orsaia si trova a vivere un momento di grande dolore per la scomparsa di Carlo Nicolella, un giovane di 17 anni deceduto sabato mattina presso l'ospedale di Sapri. La causa è ancora oggetto di accertamenti, ma si sospetta una miocardite. Un triste episodio che ha colpito profondamente l’intera comunità, lasciando un vuoto incolmabile.
La comunità di Torre Orsaia è in lutto per la prematura scomparsa di Carlo Nicolella, un ragazzo di soli 17 anni, deceduto sabato mattina presso l'ospedale di Sapri. Il giovane, che si era recato in ospedale giovedì mattina
