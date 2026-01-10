Dramma nel salernitano | Carlo muore a 17 anni per una miocardite

Una tragedia ha colpito il salernitano: Carlo Nicolella, 17 anni, è deceduto all’ospedale di Sapri a causa di una miocardite. La sua scomparsa ha provocato grande dolore tra Torre Orsaia e Camerota, lasciando sgomento tra familiari e comunità. La morte improvvisa di un giovane così giovane sottolinea l’importanza di monitorare tempestivamente i sintomi di problematiche cardiache.

