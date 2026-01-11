(Adnkronos) – Antonio Gerardo 'Nino' Buzzetta Pacheco, prigioniero politico italo-venezuelano, è stato rilasciato oggi in Venezuela. La notizia, riportata da diversi media, è stata confermata da Gonzalo Himiob, vicepresidente della Ong Foro Penal. Buzzetta Pacheco era detenuto dal 30 settembre 2024. Oltre a Buzzetta Pacheco, sono state rilasciate altre quattro persone detenute per motivi politici, secondo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Caracas rilascia l’italo-venezuelano Antonio Gerardo Buzzetta: era nello stesso carcere di Trentini

Leggi anche: Biagio Pilieri, chi è il giornalista e politico italo-venezuelano liberato a Caracas

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il Venezuela libera alcuni prigionieri italiani. Attesa per il cooperante Trentini; Chi sono i prigionieri politici liberati finora in Venezuela; Alberto Trentini, Venezuela annuncia liberazione di detenuti stranieri e l'Italia spera per il cooperante; Secondo Capodanno in carcere per Alberto Trentini: l’appello di don Ciotti.

Caracas libera il prigioniero politico italo-venezuelano Buzzetta Pacheco - La notizia, riportata da diversi media, è stata confermata da Gonzalo Himiob, ... adnkronos.com