Biagio Pilieri chi è il giornalista e politico italo-venezuelano liberato a Caracas

Biagio Pilieri, giornalista e politico italo-venezuelano, è stato recentemente rilasciato a Caracas. Nato nel 1965 a Chivacoa, è figlio di emigrati siciliani ed è cittadino italiano. La sua figura rappresenta un ponte tra le culture italiana e venezuelana, con un percorso professionale e politico che ha attratto l’attenzione dell’opinione pubblica.

Biagio Pilieri, 60 anni, è un giornalista e politico venezuelano con passaporto italiano. Nato a Chivacoa, l'8 settembre 1965, è figlio di siciliani emigrati in Sud America. Ha ricoperto la carica di sindaco di Bruzual dal 2000 al 2004, città dello Stato di Apure con oltre 100mila abitanti, nel Sudovest del Paese, ed è stato deputato in Parlamento a Caracas dal 2011 al 2021. Oggi è il coordinatore di Convergencia Nacional, partito democristiano dell'opposizione fondato nel 1993 da Rafale Caldera. Nel 2024 ha preso parte alla campagna presidenziale del premio Nobel per la pace Maria Corina Machado.

