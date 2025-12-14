Il comandante provinciale Di Pilato in visita alla sezione meldolese dell' Associazione nazionale carabinieri

Mercoledì, la sezione meldolese dell’Associazione nazionale carabinieri ha ricevuto la visita del comandante provinciale Di Pilato, un’occasione importante per rafforzare i rapporti tra le istituzioni e la comunità locale. L’incontro ha sottolineato l’impegno condiviso nel mantenere la sicurezza e promuovere i valori di solidarietà e servizio alla collettività.

La sezione di Meldola dell’Associazione nazionale carabinieri ha accolto mercoledì un ospite d’eccezione. Una numerosa rappresentanza dei soci, insieme al presidente, capitano Daniele Mambelli, ha ricevuto infatti nella sede di piazza Orsini 12 il colonnello Gianluigi Di Pilato, comandante. Forlitoday.it

