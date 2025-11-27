Cambio al vertice al 9° Stormo dell' Aereonautica Militare di Grazzanise | Davide Verdolini nuovo comandante
Si terrà mercoledi’ 3 dicembre alle 11 presso il 9° Stormo “Francesco Baracca” di Grazzanise la cerimonia di avvicendamento tra il Colonnello Pilota Salvatore Florio, comandante uscente, ed il Colonnello Pilota Davide Verdolini, comandante subentrante. L’evento sarà presieduto dal Comandante. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cambio al vertice dell'Organizzazione addestrativa, da cui dipende la formazione e l'aggiornamento dei #Carabinieri. Alla presenza del Comandante Generale Salvatore Luongo, il Gen. C.A. Marco Minicucci subentra al Gen. C.A. Giuseppe La Gala nella caric Vai su X
Cambio al vertice di Solidus Turismo I Professionisti dell'Ospitalità Italiana , nuovo Presidente Valerio Beltrami - facebook.com Vai su Facebook
Ciampino, cambio al vertice del 31esimo stormo: lascia Marco Angori, arriva il colonnello Matteo Zuliani - Ciampino, avvicendamento dopo due anni di comando, come previsto dal regolamento militare, del comandante dell'aeroporto militare del 31esimo stormo dell'aeronautica. Secondo ilmessaggero.it
Aeronautica, cambio al vertice del comando - Il capo di stato maggiore dell'aeronautica militare è a Milano nelle ore in cui tutto il mondo guarda con apprensione alla presunta tregua nei bombardamenti tra Israele e Iran, dopo l'intervento ... Riporta rainews.it