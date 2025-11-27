Cambio al vertice al 9° Stormo dell' Aereonautica Militare di Grazzanise | Davide Verdolini nuovo comandante

Casertanews.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà mercoledi’ 3 dicembre alle 11 presso il 9° Stormo “Francesco Baracca” di Grazzanise  la cerimonia di avvicendamento tra il Colonnello Pilota Salvatore Florio, comandante uscente, ed il Colonnello Pilota Davide Verdolini, comandante subentrante. L’evento sarà presieduto dal Comandante. 🔗 Leggi su Casertanews.it

cambio al vertice al 9176 stormo dell aereonautica militare di grazzanise davide verdolini nuovo comandante

© Casertanews.it - Cambio al vertice al 9° Stormo dell'Aereonautica Militare di Grazzanise: Davide Verdolini nuovo comandante

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ciampino, cambio al vertice del 31esimo stormo: lascia Marco Angori, arriva il colonnello Matteo Zuliani - Ciampino, avvicendamento dopo due anni di comando, come previsto dal regolamento militare, del comandante dell'aeroporto militare del 31esimo stormo dell'aeronautica. Secondo ilmessaggero.it

Aeronautica, cambio al vertice del comando - Il capo di stato maggiore dell'aeronautica militare è a Milano nelle ore in cui tutto il mondo guarda con apprensione alla presunta tregua nei bombardamenti tra Israele e Iran, dopo l'intervento ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cambio Vertice 9176 Stormo