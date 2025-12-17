Maignan Inter il portiere rompe il silenzio sul proprio futuro | So che fa parlare ma non mi disturba! Vi dico questo

Mike Maignan, portiere dell'Inter, rompe il silenzio sul proprio futuro, affrontando le speculazioni e le voci di mercato. Con sincerità, afferma di essere consapevole delle discussioni che lo riguardano, ma che queste non lo disturbano. Ecco le sue parole e le sue intenzioni in vista delle prossime stagioni.

Il nome di Mike Maignan è stato accostato nelle scorse settimane anche all'Inter per una clamorosa indiscrezione di calciomercato. Il portiere del Milan è in scadenza di contratto e il suo futuro è tema di discussione da diverso tempo. A parlarne è il diretto interessato, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. SUL MIO FUTURO – « Credo che la cosa più importante sia quello che possa fare ogni giorno.

Mike Maignan chiude la porta e para il rigore a Hakan Calhanoglu

