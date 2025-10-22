Belen Rodriguez fidanzata con Kemal Alagol? Lei rompe il silenzio su Instagram
Belen Rodriguez è fidanzata con Kemal Alagol? La showgirl argentina ha deciso di rompere il silenzio su Instagram per parlare della sua vita sentimentale, da sempre sotto i riflettori. Belen infatti ha replicato al commento di un utente apparso sotto un suo video. Belen Rodriguez rompe il silenzio sulla sua vita sentimentale. Il 4 ottobre scorso Belen Rodriguez è stata ospite di Ballando con le Stelle, vestendo i panni di “ballerina per una notte”. La showgirl argentina ha ballato in coppia con il maestro Yuri Orlando, esibendosi di fronte alla giuria di Milly Carlucci e svelando tutto il suo talento. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondisci con queste news
Belen Rodriguez è stata beccata insieme al chirurgo Kemal Alagol, dopo aver trascorso una serata insieme a Roma. Come si sono conosciuti i due e come sarebbe scoccata la scintilla - facebook.com Vai su Facebook
Belén sul flirt con il chirurgo Kemal Alagol: “Non sono fidanzata, ma nemmeno morta” - Belén Rodriguez smentisce la storia d’amore con il chirurgo di origini turche Kemal Alagol, l’ultimo flirt a lei attribuito ... Segnala fanpage.it
Belen Rodriguez fidanzata con Kemal Alagol? Lei rompe il silenzio su Instagram - La showgirl argentina ha deciso di rompere il silenzio su Instagram per parlare della sua vita sentimentale, da sempre sotto i riflettori. dilei.it scrive
Belen Rodriguez fidanzata: arriva la sua risposta “piccante” sui social - Belen Rodriguez chiarisce il suo stato sentimentale dopo le foto con il chirurgo turco, Kemal Alagol. donnaglamour.it scrive