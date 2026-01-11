Can Yaman su Instagram rompe il silenzio e parla all’Italia | Vi voglio bene fake news su di me non seguite la stampa turca

Can Yaman torna a parlare ai suoi follower su Instagram, affrontando le recenti notizie circolate sulla sua situazione legale in Turchia. In un messaggio diretto e sincero, l’attore chiarisce le voci di arresto e scarcerazione, invitando il pubblico a non seguire le fonti turche e a mantenere fiducia in lui. La sua comunicazione si presenta sobria, senza enfasi, per offrire un chiarimento autentico e rispettoso.

Can Yaman rompe il silenzio e affida a Instagram una dichiarazione diretta e senza filtri per chiarire quanto accaduto nelle ultime ore, dopo le notizie circolate sul suo presunto arresto in Turchia e sulla successiva scarcerazione. E il messaggio è verso la stampa italiana. Can Yaman Instagram: il messaggio dell’attore alla stampa italiana: “fake news su di me, non seguite la stampa turca”. L’attore, molto amato dal pubblico italiano, si rivolge apertamente alla stampa del nostro Paese, prendendo le distanze dalle ricostruzioni che hanno fatto rapidamente il giro del web. «Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Però voi no!», scrive Yaman, manifestando tutta la sua delusione per il modo in cui alcune testate italiane avrebbero ripreso, senza verifiche, notizie provenienti dai media turchi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Can Yaman su Instagram rompe il silenzio e parla all’Italia: “Vi voglio bene, fake news su di me, non seguite la stampa turca” Leggi anche: Can Yaman su Instagram rompe il silenzio e parla all’Italia: «Vi voglio bene, ma così mi ferite» Leggi anche: Can Yaman respinge le accuse: "Fake news su di me" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Valentino Rossi festeggia il primo compleanno della figlia Gabriella: la tenera foto pubblicata su Instagram; Sara Bluma, chi è l'ex fidanzata di Can Yaman: perchè si sono lasciati?/ Messo me stessa. Can Yaman su Instagram rompe il silenzio e parla all’Italia: «Vi voglio bene, ma così mi ferite» - Can Yaman rompe il silenzio e affida a Instagram una dichiarazione diretta e senza filtri per chiarire quanto accaduto nelle ultime ore. superguidatv.it

Can Yaman è a Roma e si difende sui social: «Non credete alle fake news, la stampa turca è sempre cattiva con me» - Can Yaman rompe il silenzio dopo il fermo e il rilascio di ieri a Istanbul nell'ambito di un'operazione antidroga che ha visto coinvolti anche altri vip turchi. msn.com

Dopo l’arresto di Can Yaman, il suo allenatore rompe il silenzio: “La tossicodipendenza non può essere vera” - L’arresto e il successivo rilascio di Can Yaman in Turchia, nell’ambito di un’operazione antidroga, hanno acceso un acceso dibattito mediatico e le inevitabili battute sullo stile di vita della star ... cinemaserietv.it

In Turchia, oltre all’attore Can Yaman coinvolti vip e influencer. Su Instagram si era sfogato contro chi lo accusava di vizi e abusi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.