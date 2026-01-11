Can Yaman respinge le accuse | Fake news su di me

Can Yaman ha dichiarato di essere estraneo alle accuse di droga, definendo le notizie circolate come fake news. Dopo il fermo avvenuto in Turchia nell’ambito di un’operazione antidroga, l’attore ha voluto chiarire la propria posizione, supportato anche dalla testimonianza di chi lo ha seguito quotidianamente durante le prove per il ruolo di Sandokan. La vicenda rimane sotto attenzione, ma Yaman si difende con fermezza.

Dopo la notizia del fermo di Can Yaman in Turchia, avvenuto nell'ambito di un'operazione antidroga con blitz in nove locali, arrivano sia le parole dell'attore sia la testimonianza di chi lo ha seguito quotidianamente nella preparazione fisica per Sandokan. A parlare per primo è Emiliano Novelli, preparatore atletico e stunt coordinator romano, erede di una famiglia che da tre generazioni lavora nel mondo delle scene d'azione per cinema e televisione. Novelli, oggi impegnato sul set di The Passion of the Christ: Resurrection di Mel Gibson, nei pressi di Roma, ha allenato l'attore turco per mesi prima dell'inizio delle riprese della serie RaiUno.

Can Yaman su Instagram rompe il silenzio e parla all’Italia: «Vi voglio bene, ma così mi ferite» - Can Yaman rompe il silenzio e affida a Instagram una dichiarazione diretta e senza filtri per chiarire quanto accaduto nelle ultime ore. superguidatv.it

Arresto Can Yaman, Selvaggia Lucarelli accusa: “Tutti fanno finta di niente”/ “Tour benefici? Prendeva soldi” - Can Yaman arrestato, interviene Selvaggia Lucarelli: tornano a galla le ombre sulla beneficenza e le accuse ignorate dai media. ilsussidiario.net

Can Yaman è stato rilasciato, era stato arrestato per possesso di stupefacenti - facebook.com facebook

