Can Yaman si droga? Non avrebbe retto gli allenamenti per Sandokan me ne sarei accorto Non ha mai preso nemmeno un integratore

Recenti notizie hanno coinvolto Can Yaman in un'operazione antidroga a Istanbul, suscitando attenzione e preoccupazione. Tuttavia, l’attore ha sempre mantenuto un’immagine sobria e professionale, dichiarando di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti né di aver assunto integratori non autorizzati. È importante valutare le informazioni con attenzione e affidarsi a fonti ufficiali per chiarire la situazione.

Can Yaman arrestato a Istanbul per traffico e consumo di droga: il blitz notturno - L’attore amatissimo dal pubblico italiano finisce al centro di un’indagine delicata e complessa: tra arresti nei night club di Istanbul, test tossicologici e accuse gravi. libero.it

Una soffiata e il blitz in hotel. La caduta di Can Yaman fermato per droga e rilasciato x.com

Gli spari sulla folla in Iran e l'arresto di Can Yaman per droga: questi e altri titoli sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. - facebook.com facebook

