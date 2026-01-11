Can Yaman si droga? Non avrebbe retto gli allenamenti per Sandokan me ne sarei accorto Non ha mai preso nemmeno un integratore
Recenti notizie hanno coinvolto Can Yaman in un'operazione antidroga a Istanbul, suscitando attenzione e preoccupazione. Tuttavia, l’attore ha sempre mantenuto un’immagine sobria e professionale, dichiarando di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti né di aver assunto integratori non autorizzati. È importante valutare le informazioni con attenzione e affidarsi a fonti ufficiali per chiarire la situazione.
La notizia dell'arresto di Can Yaman nell'ambito di una operazione antidroga a Istanbul ha gettato inevitabilmente un'ombra sull'attore turco. Il pubblico, ma soprattutto i suoi. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Can Yaman svela come si è trasformato in Sandokan: «Allenamenti tre volte al giorno e digiuno»
Leggi anche: “Sandokan”, intervista ad Alanah Bloor: “Interpretare Lady Marianne è stato un regalo, mi ha insegnato tanta sicurezza. Can Yaman si è preso cura di me, sul set sa fare tutto”
Can Yaman rilasciato dopo arresto in Turchia in indagine anti droga; Arrestato e rilasciato a Istanbul Can Yaman, l'accusa: traffico e consumo di droga; L’attore Can Yaman fermato e poi rilasciato in Turchia per possesso di droga; Can Yaman è stato rilasciato, l’attore era stato arrestato in Turchia per consumo di droga.
«Can Yaman si droga? Non avrebbe retto gli allenamenti per Sandokan, me ne sarei accorto. Non ha mai preso nemmeno un integratore» - La notizia dell'arresto di Can Yaman nell'ambito di una operazione antidroga a Istanbul ha gettato inevitabilmente un'ombra ... msn.com
Can Yaman arrestato a Istanbul per traffico e consumo di droga: il blitz notturno - L’attore amatissimo dal pubblico italiano finisce al centro di un’indagine delicata e complessa: tra arresti nei night club di Istanbul, test tossicologici e accuse gravi. libero.it
Una soffiata e il blitz in hotel. La caduta di Can Yaman fermato per droga e rilasciato x.com
Gli spari sulla folla in Iran e l'arresto di Can Yaman per droga: questi e altri titoli sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.