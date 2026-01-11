Can Yaman si droga? Non avrebbe retto gli allenamenti per Sandokan me ne sarei accorto Non ha mai preso nemmeno un integratore

Recenti notizie hanno coinvolto Can Yaman in un'operazione antidroga a Istanbul, suscitando attenzione e preoccupazione. Tuttavia, l’attore ha sempre mantenuto un’immagine sobria e professionale, dichiarando di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti né di aver assunto integratori non autorizzati. È importante valutare le informazioni con attenzione e affidarsi a fonti ufficiali per chiarire la situazione.

La notizia dell'arresto di Can Yaman nell'ambito di una operazione antidroga a Istanbul ha gettato inevitabilmente un'ombra sull'attore turco. Il pubblico, ma soprattutto i suoi. 🔗 Leggi su Leggo.it

can yaman si droga non avrebbe retto gli allenamenti per sandokan me ne sarei accorto non ha mai preso nemmeno un integratore

«Can Yaman si droga? Non avrebbe retto gli allenamenti per Sandokan, me ne sarei accorto. Non ha mai preso nemmeno un integratore»

