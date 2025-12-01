Sandokan intervista ad Alanah Bloor | Interpretare Lady Marianne è stato un regalo mi ha insegnato tanta sicurezza Can Yaman si è preso cura di me sul set sa fare tutto

A 50 anni dalla storica serie tv con Kabir Bedi, Sandokan ritorna in televisione su Rai 1 a partire dal 1 dicembre, con un nuovo adattamento in quattro episodi. Il leggendario pirata, simbolo di coraggio e giustizia, sarà interpretato dall’attore turco Can Yaman, celebre in Italia per il suo fascino e la popolarità tra il pubblico femminile. I primi due episodi della nuova versione sono stati presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Questo nuovo progetto, firmato da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, nasce dalla collaborazione tra Lux Vide e Rai Fiction. La serie ripropone l’atmosfera avventurosa del Borneo, con le sue battaglie navali, la lotta per la libertà dei nativi e le storiche figure di Lady Marianna, più determinata che mai, e del fedele Yanez. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

