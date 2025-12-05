Can Yaman svela come si è trasformato in Sandokan | Allenamenti tre volte al giorno e digiuno

Ospite a La volta buona, l'attore ha raccontato quanto sia stata dura la preparazione fisica per la serie tv Rai: «Ho perso dieci chili in un mese». Nessuna parola, invece, sulla presunta rottura con la fidanzata Sara Bluma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Can Yaman svela come si è trasformato in Sandokan: «Allenamenti tre volte al giorno e digiuno»

