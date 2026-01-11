Il Como pareggia 1-1 contro il Bologna, interrompendo una serie di tre vittorie consecutive. La partita, di livello internazionale, è stata caratterizzata da un goal di Cambiaghi, che poi si è visto espellere. Nella stessa giornata, il Bologna ha ottenuto un punto importante con la rete di Baturina all’ultimo minuto. Un incontro equilibrato, disputato senza esclusioni di colpi, che conferma l’equilibrio competitivo tra le due squadre.

di Enrico Levrini COMO Dopo tre vittorie consecutive il Como pareggia in casa contro il Bologna. Sfida dal sapore europeo, senza tregua. Dopo la rete di Cambiaghi in apertura di ripresa, la partita si è accesa agonisticamente, con l’espulsione dello stesso rossoblù e il gran gol finale di Baturina. Inizialmente, a differenza del consueto, il Como non riesce a fare il suo classico possesso palla dominate: il Bologna pressa altissimo su Butez e Diego Carlos. Solo Rodriguez riesce a fare breccia e serve un gran pallone a Da Cunha che, però, tira alle stelle. Prima dell’intervallo, i lariani sciupano la palla del vantaggio: Da Cunha serve in verticale Vojvoda davanti alla porta, Freuler in scivolata devia rischiando l’autorete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cambiaghi croce e delizia Bologna: segna, poi si fa espellere. Como, magia Baturina: vale un punto sul gong

Leggi anche: Moviola Como Bologna, Cambiaghi croce e delizia! Prima il gol poi l’espulsione, clima teso in campo

Leggi anche: Pagelle Como-Bologna, i voti della sfida: Cambiaghi croce e delizia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le pagelle di Como-Bologna 1-1: Baturina provvidenziale, Cambiaghi croce e delizia, Douvikas non gira; Parziale rinascita sul lago di Como: 1-1 con Cambiaghi croce e delizia; Como-Bologna 1-1, le pagelle di CM: gioiello di Baturina, Cambiaghi croce e delizia; Pagelle Como-Bologna, i voti della sfida: Cambiaghi croce e delizia.

Pagelle Como-Bologna, i voti della sfida: Cambiaghi croce e delizia - Si è conclusa la partita tra Como e Bologna, valida per la prima giornata di ritorno di campionato di Serie A con le due squadre che si sono spartite la posta in palio con un 1- calciomercato.it