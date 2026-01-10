Moviola Como Bologna Cambiaghi croce e delizia! Prima il gol poi l’espulsione clima teso in campo

Da calcionews24.com 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La moviola di Como Bologna analizza l’episodio che ha coinvolto Nicolò Cambiaghi, autore di un gol prima di essere espulso, rendendo la partita particolarmente complessa. Il clima in campo si è fatto teso, influenzando lo svolgimento della gara. Un episodio che ha suscitato discussioni e riflessioni, evidenziando l’importanza delle decisioni arbitrali e il loro impatto sul risultato.

Moviola Como Bologna: Nicolò Cambiaghi protagonista assoluto, segna e poi lascia in dieci i rossoblù. Tutti i dettagli In Como-Bologna si concentra tutto in una manciata di minuti, e al centro della scena c’è sempre Nicolò Cambiaghi. L’esterno rossoblù apre le danze al 49’, firmando il gol del vantaggio con una conclusione precisa che supera . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

moviola como bologna cambiaghi croce e delizia prima il gol poi l8217espulsione clima teso in campo

© Calcionews24.com - Moviola Como Bologna, Cambiaghi croce e delizia! Prima il gol poi l’espulsione, clima teso in campo

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Como Bologna 0-1 gol di Cambiaghi e poi cartellino rosso! Udinese Pisa 2-2

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Como Bologna 0-1 gol di Cambiaghi e Udinese Pisa 2-1

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

moviola como bologna cambiaghiComo-Bologna, Cambiaghi in gol ma poi viene espulso: la ricostruzione dal Sinigaglia - L'arbitro Abisso, su richiamo del VAR, si è recato al monitor per rivedere un'azione a palla lontana: Cambiaghi ad allargare il gomito. tuttomercatoweb.com

moviola como bologna cambiaghiComo-Bologna, follia Cambiaghi: gomitata e rosso diretto, la sequenza - 0 perde la testa: viene espulso da Abisso dopo l'OFR e lascia i rossoblù in dieci ... corrieredellosport.it

moviola como bologna cambiaghiComo-Bologna LIVE 0-1: Cambiaghi! Castro sfiora il goal, palo di Nico Paz. Ci prova Posch - Scontro diretto per l’Europa al Sinigaglia tra Como e Bologna nella 20ª giornata di Serie A. calciomercato.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.