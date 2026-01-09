Call of Duty | Black Ops 7 e Warzone la Stagione 01 Furiosa è disponibile con il crossover con Fallout

È disponibile la Stagione 01 Furiosa di Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone, l’ultimo aggiornamento di metà stagione. Questa nuova fase introduce contenuti innovativi, tra cui il crossover con Fallout, offrendo ai giocatori nuove opportunità di strategia e collaborazione. L’aggiornamento arricchisce l’esperienza di gioco con elementi freschi e coinvolgenti, mantenendo alta l’attenzione verso l’universo di Call of Duty.

L’attesa per l’aggiornamento di metà stagione è finita. La Stagione 01 Furiosa è ora disponibile per Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone e porta con sé un’ondata di contenuti pronti a rinnovare l’esperienza di gioco. Il cuore di questo aggiornamento è un’epica collaborazione, a lungo attesa dai fan: per la prima volta, l’inconfondibile universo post-apocalittico di Fallout si fonde con il mondo di Black Ops. Questa fusione non è solo un evento a tempo, ma un’integrazione profonda che arricchisce ogni modalità di gioco. I giocatori potranno esplorare nuove dinamiche di gameplay e affrontare sfide a tema, scoprendo come l’estetica e gli elementi di Fallout trasformano il campo di battaglia, dal Multiplayer a Zombi, fino a Warzone. 🔗 Leggi su Game-experience.it

