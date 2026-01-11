Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, domenica 11 gennaio 2026, si parla del calciomercato del Milan. La trattativa principale riguarda lo scambio tra Loftus-Cheek e Gatti, un’operazione strategica per rafforzare la rosa. La rassegna stampa offre un quadro aggiornato sulle ultime notizie relative alla squadra rossonera e alle trattative in corso.

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 11 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Calciomercato Milan: Loftus-Cheek per Gatti”

