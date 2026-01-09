Calciomercato Milan Lotito annuncia su Loftus-Cheek | Ci ha detto di no

Il calciomercato del Milan continua a essere oggetto di attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Recentemente, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha commentato la situazione di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista rossonero, affermando che il giocatore avrebbe rifiutato un trasferimento. Le dichiarazioni di Lotito, rilasciate a 'Tuttomercatoweb', offrono un aggiornamento sulle trattative in corso e sulle decisioni dei giocatori coinvolti.

Intercettato dai microfoni di 'Tuttomercatoweb' il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato di calciomercato e anche di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan. Ecco le sue parole.

