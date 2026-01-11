La sessione invernale del calciomercato 2026 è ufficialmente aperta. Il Milan si prepara a rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione, con obiettivi di acquisti, cessioni e rumors in corso. La società cerca di soddisfare le richieste di mister Allegri, valutando le migliori opportunità di mercato per migliorare la competitività del team. Segui tutte le novità in tempo reale.

È iniziata ufficialmente la finestra del calciomercato invernale 2026: il Milan vuole puntellare la rosa per Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors | LIVE

Leggi anche: Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors | LIVE

Leggi anche: Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors | LIVE

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Calciomercato Milan 2025-26: acquisti e cessioni dei rossoneri; Calciomercato Serie A 2025/2026: acquisti e cessioni del mercato invernale, trasferimenti ufficiali e probabili formazioni tipo; Acquisti e cessioni: il tabellone del calciomercato invernale di Serie A; Calciomercato, al via la sessione invernale per acquisti e cessioni.

Calciomercato Milan 2025-26: acquisti e cessioni dei rossoneri - Di seguito tutti i movimenti del Milan in entrata e uscita in questa sessione di mercato, sia nel mercato estivo sia in quello invernale. msn.com