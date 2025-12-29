Lea Gavino | Chi non ha paura di niente per me è una persona vuota Con mio fratello Damiano condivido tutto anche la malinconia

Lea Gavino, artista emergente e partecipante a Sanremo Giovani con Amico Lontano, si racconta attraverso le sue esperienze di vita e musica. Tra le assenze, la paura di crescere e un pianoforte condiviso con il fratello Damiano, Lea rivela il suo percorso emotivo e artistico. Con sincerità e profondità, offre uno sguardo intimo sulle sfide e le emozioni che hanno plasmato il suo cammino.

Lea Gavino debutta nella musica: “Sentivo l’esigenza di raccontarmi senza filtri” - Lea Gavino, giovane attrice romana nota al pubblico per aver preso parte all’acclamata serie tv “Skam Italia” e a importanti film, fa il suo esordio in musica con i brani “Mondo Fiorito” e “Figli”, ... tgcom24.mediaset.it

Lea Gavino debutta in musica con i brani “Mondo Fiorito” e “Figli” - Lea Gavino, giovane attrice romana nota al pubblico per aver preso parte all’acclamata serie tv “Skam Italia” e a importanti film, fa il suo esordio in musica con i brani “Mondo Fiorito” e “Figli”. rainews.it

Vi preghiamo, non sparate i botti. Non ci fate morire dalla paura. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.