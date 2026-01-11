Bresh aggredito da un dobermann | L’abbiamo chiusa in maniera diplomatica mi ha chiesto scusa

Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, è stato recentemente coinvolto in un episodio spiacevole, attaccato da un dobermann che gli ha provocato ferite al volto. L’incidente si è risolto in modo pacifico, con il proprietario del cane che ha chiesto scusa e l’ha lasciato in condizioni gestibili. Questa vicenda mette in evidenza l’importanza della gestione responsabile degli animali e della sicurezza pubblica.

Brutta disavventura per Bresh, all’anagrafe Andrea Brasi, vittima di un attacco da parte di un cane che gli ha procurato diverse ferite al volto. Il cantautore genovese ha condiviso l’accaduto attraverso i suoi canali social, mostrando ai fan le conseguenze dell’incontro ravvicinato con un dobermann, razza nota per la sua imponente muscolatura e storicamente impiegata come cane da guardia e in ambito militare. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bresh (@breshbandicoot) Nei post pubblicati inizialmente, Bresh ha mostrato il suo volto segnato da graffi e abrasioni, con cerotti applicati sulla tempia e sullo zigomo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Bresh aggredito da un dobermann: “L’abbiamo chiusa in maniera diplomatica, mi ha chiesto scusa” Leggi anche: Bresh aggredito da un dobermann, graffi e sangue sul viso: come sta il cantante Leggi anche: Bresh aggredito, le foto sui social con il volto tumefatto: «Un piccolo malinteso con un dobermann». Cosa è successo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Bresh aggredito da un Dobermann, il volto ferito sui social: le immagini che fanno scattare l’allarme tra i fan - Il cantautore ligure rassicura i fan dopo le immagini che hanno fatto il giro del web. giornalelavoce.it

