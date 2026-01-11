Botte a Roma Termini uomo rischia vita

Nella stazione di Roma Termini, un uomo è stato vittima di un’aggressione violenta, mettendo a rischio la sua vita. La polizia ha immediatamente intervenuto, arrestando quattro persone coinvolte in due distinti episodi avvenuti in breve tempo nell’area centrale della stazione. L’accaduto evidenzia le problematiche di sicurezza e ordine pubblico in uno dei principali punti di transito della città.

10.27 Un uomo è stato aggredito alla Stazione Termini di Roma, picchiato e ridotto in fin di vita. La Polizia ha bloccato e portato in commissariato 4 persone, per due aggressioni succedutesi nel giro di un' ora nella zona della stazione centrale della capitale. Il primo attacco, il più grave, in via Giolitti;poi, non lontano, aggredito un rider. A questo punto è intervenuta con un blitz la Polizia: decine di persone controllate, 4 trattenute. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Roma violenta, due aggressioni alla stazione Termini. Un uomo in fin di vita e un rider ferito Leggi anche: Roma, uomo picchiato e ridotto in fin di vita alla stazione Termini: 4 persone fermate dalla Polizia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Papà picchia il figlio col cucchiaio di legno: «Sono io il padrone». L'uomo fermato dopo il video su TikTok: le urla e il pianto del.... Roma, doppia aggressione alla stazione Termini. Un uomo in fin di vita dopo un pestaggio, un rider ferito un'ora dopo - Nella notte un uomo massacrato di botte in via Giolitti. roma.corriere.it

Roma, uomo picchiato e ridotto in fin di vita alla stazione Termini: 4 persone fermate dalla Polizia - Un uomo si trova in ospedale in fin di vita in seguito a una grave aggressione subita ieri sera dopo le 22 in via Giolitti a Roma, vicino alla stazione Termini. msn.com

Botte e minacce alla moglie davanti ai figli di 2 e 5 anni. «Aveva un coltello, pensavo mi uccidesse». Terrore a Roma - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.