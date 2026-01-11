Borussia Dortmund-Werder Brema martedì 13 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Gialloneri vincenti senza gol al passivo
Il match tra Borussia Dortmund e Werder Brema, in programma martedì 13 gennaio 2026 alle ore 20:30, rappresenta un incontro importante del primo turno infrasettimanale. Dopo il pareggio per 3-3 contro Francoforte, il Borussia cerca di riprendere il suo cammino vincente, mantenendo una solida difesa senza gol subiti. In questa occasione, vengono analizzate formazioni ufficiali, quote e pronostici per una valutazione equilibrata dell’incontro.
Reduce dal rocambolesco 3 a 3 di Francoforte il Borussia Dortmund di Kovac è impegnato nel primo turno infrasettimanale di questo 2026 contro il Werder Brema. Partita decisamente pazza al Signal Iduna Park, con i gialloneri andati prima 2 volte in vantaggio e poi rimontati e superati nel finale dal gol dell’ex Dahoud. Ci ha pensato Chukwuemeka in pieno recupero a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
