Borussia Dortmund-Werder Brema martedì 13 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Gialloneri vincenti senza gol al passivo
L'incontro tra Borussia Dortmund e Werder Brema si disputa martedì 13 gennaio 2026 alle 20:30. Analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici, considerando la recente prestazione del Dortmund, reduce da un pareggio ricco di reti contro Francoforte. Una partita da seguire attentamente, con i gialloneri che cercano continuità e vittorie senza subire gol.
Reduce dal rocambolesco 3 a 3 di Francoforte il Borussia Dortmund di Kovac è impegnato nel primo turno infrasettimanale di questo 2026 contro il Werder Brema. Partita decisamente pazza al Signal Iduna Park, con i gialloneri andati prima 2 volte in vantaggio e poi rimontati e superati nel finale dal gol dell’ex Dahoud. Ci ha pensato Chukwuemeka in pieno recupero a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
